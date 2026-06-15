«Откровенный и содержательный»: Ушаков о диалоге Путина и Си Цзиньпина

«Откровенный и содержательный»: Ушаков о диалоге Путина и Си Цзиньпина Ушаков назвал содержательным и откровенным диалог Путина и Си Цзиньпина

Диалог президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина всегда носит откровенный и содержательный характер, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые передает РИА Новости, эти встречи основаны на совпадении подходов по всем ключевым проблемам современности.

Их диалог (Путина и Си Цзиньпина. — NEWS.ru.) всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности, — отметил Ушаков.

Помощник президента также подчеркнул, что между главами России и Китая сложились искренне товарищеские отношения. Они основаны на взаимном глубоком уважении и доверии, добавил Ушаков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене. Он также сообщил, что Си Цзиньпин по праву пользуется высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом.

Также глава государства уточнил, что Россия и Китай продолжат тесную совместную работу, направленную на построение справедливого и по-настоящему демократического многополярного миропорядка. Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Китая Си Цзиньпину в понедельник, 15 июня.