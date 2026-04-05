05 апреля 2026 в 14:55

Песков заявил о новой моде в западной политической риторике

Песков отметил появление моды на грубость в общении на высшем уровне

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В ряде зарубежных стран на высшем государственном уровне сформировалась специфическая мода на грубость в политической риторике, констатировал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, современные западные стандарты общения зачастую строятся на непродуманных и фактически неверных утверждениях.

Есть мода сиюминутная, и мода на грубость, может быть, где-то востребована, но все-таки классика есть классика. Она живет в веках, — резюмировал Песков.

Песков подчеркнул, что подобный стиль ведения диалога абсолютно не соответствует российским дипломатическим традициям. Москва по-прежнему отдает предпочтение профессиональному подходу.

До этого Песков сдержанно высказался о недавнем заявлении главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила, что за последний век Россия якобы совершала нападения на 19 стран. В Кремле добавили, что дипломат, вероятно, познакомилась с какими-то «новыми изысканиями эстонских историков».

Власть
Дмитрий Песков
Запад
дипломаты
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

