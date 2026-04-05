Песков заявил о новой моде в западной политической риторике Песков отметил появление моды на грубость в общении на высшем уровне

В ряде зарубежных стран на высшем государственном уровне сформировалась специфическая мода на грубость в политической риторике, констатировал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, современные западные стандарты общения зачастую строятся на непродуманных и фактически неверных утверждениях.

Есть мода сиюминутная, и мода на грубость, может быть, где-то востребована, но все-таки классика есть классика. Она живет в веках, — резюмировал Песков.

Песков подчеркнул, что подобный стиль ведения диалога абсолютно не соответствует российским дипломатическим традициям. Москва по-прежнему отдает предпочтение профессиональному подходу.

До этого Песков сдержанно высказался о недавнем заявлении главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила, что за последний век Россия якобы совершала нападения на 19 стран. В Кремле добавили, что дипломат, вероятно, познакомилась с какими-то «новыми изысканиями эстонских историков».