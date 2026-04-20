София предала ЕС: почему болгары выбрали Радева, что это значит для России

В Болгарии альянс бывшего президента Румена Радева одержал победу на парламентских выборах. Он выступает за прекращение помощи Украине и выстраивание отношений с Москвой на основе взаимного уважения и равноправия. В Евросоюзе Радева называют «троянским конем России». Насколько он искренен в своих заявлениях, заменит ли София Будапешт в качестве противовеса украинскому влиянию в ЕС — в материале NEWS.ru.

Как Радев победил на выборах в Болгарии

Центризбирком Болгарии обработал 100% бюллетеней по итогам парламентских выборов. Наибольшее число голосов набрала партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева — 44,594% (1,44 млн голосов).

Правящая коалиция ГЕРБ-СДС оказалась на втором месте с 13,387% (433 755 голосов), партия «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» — на третьем с 12,618% (408 845 голосов). Четвертое место заняло «Движение за права и свободы» (7,12%, 230 693 голоса), пятое — «Возрождение» (4,257%, 137 940 голосов). Свыше 50,7 тыс. граждан Болгарии не поддержали ни одну из партий.

Радев займет пост премьер-министра Болгарии и попытается сформировать устойчивое коалиционное правительство, чего партиям не удается сделать уже семь раз подряд. Евроскептики ждут от него шагов в духе венгерского коллеги Виктора Орбана.

Почему экс-президента Болгарии Радева считают троянским конем России

Радев занимал пост президента Болгарии до января этого года. Он подал в отставку, чтобы принять участие во внеочередных парламентских выборах. Бывший глава государства выступал с заявлениями против поддержки Украины в конфликте с Россией, а также о необходимости возвращения к прагматичным и взаимовыгодным отношениям с Москвой. Эти слова вызвали недовольство и тревогу среди евробюрократов в Брюсселе.

Румен Радев Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Радев может стать худшим кошмаром для ЕС, пишет британская газета Telegraph. Журнал Politico отмечает, что его позиция по Украине близка к Москве. В день выборов в Болгарии французский депутат Европарламента Валери Айер заявила Financial Times, что точка зрения экс-президента Болгарии вызывает у нее очень сильную обеспокоенность. Она назвала Радева потенциальным троянским конем РФ в Европе, который может в критический момент привести к власти правительство, лояльное к политике Москвы.

The New York Times пишет, что победа на выборах партии «Прогрессивная Болгария» — плохая новость для Киева. Издание отмечает, что ранее экс-президент раскритиковал правительство за поспешное подписание соглашения о безопасности с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также называл момент вступления в еврозону неблагоприятным для Болгарии.

Профессор Софийского университета Даниел Смилов отметил, что политик, скорее всего, захочет продолжить импорт нефти и газа из РФ, а также выступит против выделения помощи Украине.

Победа Радева на выборах дает шанс на улучшение отношений с Россией, рассказала в беседе с NEWS.ru экс-депутат болгарского парламента, председатель форума «Болгария — Россия» Светлана Шаренкова.

«Мне кажется, что это усиливает возможности разумных политиков в Европе. Тех, кто говорит, что нужно иметь нормальные контакты с Россией, Кремлем и Владимиром Путиным, а также выступает за прекращение вооружения Украины. К сожалению, руководство Евросоюза продолжает бренчать оружием и придерживаться милитаристской тенденции, но мы скоро увидим конец этого», — сказала Шаренкова.

Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/Pool/Dts Nachr/Global Look Press

Является ли экс-президент Болгарии Радев пророссийским политиком

По словам Шаренковой, экс-президент и будущий премьер Болгарии — не пророссийский, а проболгарский политик. Выступления Радева за сотрудничество с Россией не антиевропейские, а направлены против евробюрократов, чьи решения бьют по качеству жизни европейцев, отметила бывший депутат.

«Речь идет об антибюрократических тенденциях. Радев к ним присоединится. Нужно возвращаться к нормальным политическим отношениям с великими странами, одна из которых — Россия. Радев в интервью Reuters напомнил об особых отношениях Болгарии и РФ, связанных с освобождением от османского ига, а также о наших близких связях. Его уже начинают обзывать прокремлевским политиком, что раздражает. Это неправильно. Радев соединяет в себе качества патриота и сторонника суверенитета. Он будет заботиться о социальном государстве, потому что Болгария очень сильно обеднела. Она занимает последнее место в Европе по уровню жизни», — пояснила Шаренкова.

Может ли Радев повернуть Болгарию к русскому миру

Несмотря на пророссийские заявления Радева, резкий разворот Софии в сторону Москвы в нынешних условиях невозможен, заявил политолог Юрий Светов.

«Возвращения не будет — болгары от нас ушли. В экспертном сообществе много иллюзий, потому что мы плохо помним историю. Мы упрекаем Запад в переписывании истории, но сами не помним реальной. Давайте вспомним последние 150 лет. Когда русские пошли освобождать Болгарию от османского ига, все закончилось победой, и в Софии стоял русский генерал, управляющий страной. Затем начался мирный конгресс, и царем Болгарии стал немецкий князь. Могли взять русского, болгарина, но выбрали немецкого из династии, родственной английской правящей династии (Баттенберги, Виндзоры. — NEWS.ru). Какую политику вел этот болгарский царь? В Первую мировую Болгария воевала вместе с Германией против России. Во вторую — вместе с фашистской Германией против СССР. Потом была социалистическая Болгария, но сейчас страна находится в НАТО», — напомнил Светов.

Встреча советских воинов с жителями Софии, 1944 год Фото: РИА Новости

Он подчеркнул, что у нынешних граждан страны культивируется ориентация на Североатлантический альянс и стирается память об освободительной роли СССР и Российской империи.

«Не надо строить иллюзий насчет братушек-болгар. Все забыто. Кто требует снести памятник Алеше в Пловдиве, поставленный в память о подвиге советского солдата? Не НАТО, а болгарские деятели. Они переименовывают улицы, это их отношение. Мы думаем, что люди ценят прошлое — ничего подобного. Они выбросили из мавзолея тело Георгия Димитрова — человека, благодаря которому Болгария стала известна в мире, которого судили в гитлеровской Германии. Это отношение к собственной истории. Новое поколение болгар считает, что Россия — якобы враждебная страна, вот и все», — сказал Светов.

Займет ли Болгария место Венгрии в борьбе против украинского влияния в ЕС

По мнению Светова, Болгария не сможет продолжить политику Венгрии в ЕС по двум причинам.

«Во-первых, дело в том, что партия Радева не одержала безусловной победы. В Венгрии у партии Орбана абсолютное большинство: из 199 мест — 141, он может принимать решения, ни на кого не оглядываясь. А партия Радева получила около 40% голосов. Если после окончательного подсчета бюллетеней ничего не изменится, ему нужно будет либо формировать правительство меньшинства, либо собирать коалицию. Готов ли Радев к такому резкому конфликту с Евросоюзом, как Орбан? Сомневаюсь», — сказал Светов.

Виктор Орбан и Румен Радев Фото: Marian Draganov/XinHua/Global Look Press

Во-вторых, Болгария — одна из самых бедных стран Евросоюза, которая не может обойтись без денег ЕС. Поэтому и Радев, и кто угодно другой будут вынуждены учитывать требования Брюсселя, отметил эксперт.

«Процветающая социалистическая республика Болгария, у которой было высокоразвитое сельское хозяйство и практически неограниченный рынок сбыта в Советском Союзе, добровольно от него отказалась. На другие рынки ее не пускают. В итоге болгары сегодня покупают помидоры у Турции, а фрукты — у других стран. Маленькие европейские государства, вступавшие в ЕС, не поняли главного: их экономика, промышленность и сельское хозяйство должны быть выстроены так, чтобы не мешать развитию гигантов Западной Европы — Франции, Германии, Испании и Италии. Все остальные обязаны подстраиваться. Это произошло с Прибалтикой, Венгрией, Словакией и Болгарией. Поэтому нет оснований считать, что Радев станет новым Орбаном. Он попытается сопротивляться, но мы часто переоцениваем смысл таких шагов. Хочется верить, что где-то есть люди, которые мыслят здраво», — заключил Светов.

