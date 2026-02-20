The Hatters рассказали о взаимоотношениях внутри коллектива

Внутри любого коллектива иногда происходят ссоры, рассказали артисты группы The Hatters «Вечерней Москве». Они отметили, что такие моменты помогают лучше понять друг друга.

А без этого никак. Знаете, рабочий процесс, как отношения, — недопонимания и разногласия на то и существуют, чтобы лучше понять мнение другого и прийти к чему-то целому. За такой долгий срок, 10 лет, мы научились работать в команде и преодолевать различные противоречия внутри коллектива, — заявили артисты.

Музыканты подчеркнули, что считают друг друга семьей и проводят много времени вместе. Они отметили, что успевают совмещать работу и время с родными.

