23 декабря 2025 в 13:03

Доцент оценил вероятность успеха семейного бизнеса

Доцент Кырлан: семейные бизнес-проекты могут быть уязвимыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Семейные бизнес-проекты могут быть крайне уязвимыми, рассказал «МК в Калининграде» доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. Он отметил, что личные взаимоотношения могут мешать работе.

Эмоциональная привязанность мешает объективности. Руководителю бывает крайне сложно уволить некомпетентного родственника или жестко обозначить границы ответственности, — рассказал Кырлан.

Доцент отметил, что, если разговоры на финансовые темы изначально вызывают напряжение между родственниками, проект может оказаться неудачным. Он подчеркнул, что бизнес всегда можно начать с нуля в отличие от семейных отношений.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что карьеристы могут найти время на отношения при высокой рабочей нагрузке, если будут планировать личную жизнь как бизнес-проект. По ее словам, вначале важно позаботиться о сохранении психического здоровья, поэтому критически важно устанавливать жесткие границы между работой и отдыхом.

