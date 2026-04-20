Победа Радева в Болгарии напугала Запад

Победа партии «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом Руменом Радевым станет плохой новостью для Киева, пишет New York Times. Профессор Софийского университета Даниел Смилов отметил, что политик, скорее всего, захочет продолжить импорт российской нефти и газа и выступит против выделения помощи Украине.

Я не жду от Радева действительно радикальных шагов, таких как выход из НАТО или Европейского союза. Однако есть риск, что в стране впервые появится парламентское большинство, которое не будет решительно привержено Евросоюзу и НАТО. Едва ли оно будет открыто пророссийским, но может существенно отличаться от прежнего проевропейского большинства, — заключил профессор.

Издание напомнило, что экс-президент раскритиковал временное правительство за поспешное соглашение о безопасности с украинским главой Владимиром Зеленским и назвал неблагоприятным для Болгарии момент вступления в еврозону. Газета Telegraph написала, что Радев может стать худшим кошмаром для ЕС, а журнал Politico указал, что его позиция по Украине близка к Москве.

Ранее Financial Times сообщила, что Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами. Его возможная победа вызвала беспокойство в Европарламенте: французский депутат Валери Айер назвала экс-президента потенциальным «троянским конем России в Европе», способным привести к власти лояльное Москве правительство.