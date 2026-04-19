19 апреля 2026 в 00:03

«Троянский конь» России напугал европейских политиков

FT: граждане Болгарии могут отдать голос на выборах за дружественного РФ Радева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры Румен Радев, известный своей дружественной позицией по отношению к России, лидирует в опросах перед парламентскими выборами в воскресенье, сообщает Financial Times со ссылкой на данные социологов. Его возможная победа вызвала беспокойство в Европарламенте.

Французский депутат Валери Айер заявила изданию, что «очень обеспокоена» таким раскладом. Она назвала Радева потенциальным «троянским конем РФ в Европе», который может в критический момент привести к власти правительство, лояльное к политике Москвы.

Ожидается, что политик, дружественно настроенный по отношению к России, выиграет парламентские выборы в Болгарии в воскресенье, — говорится в материале.

Ранее газета Politico обратила внимание, что в Евросоюзе остаются единомышленники венгерского премьера Виктора Орбана, которые способны продолжить его линию в вопросе поддержки Украины. По данным газеты, принять эстафету от Орбана могут премьер Словакии Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, экс-глава правительства Словении Янез Янша. В Болгарии эту нишу может занять Румен Радев.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

