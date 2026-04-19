«Троянский конь» России напугал европейских политиков

Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры Румен Радев, известный своей дружественной позицией по отношению к России, лидирует в опросах перед парламентскими выборами в воскресенье, сообщает Financial Times со ссылкой на данные социологов. Его возможная победа вызвала беспокойство в Европарламенте.

Французский депутат Валери Айер заявила изданию, что «очень обеспокоена» таким раскладом. Она назвала Радева потенциальным «троянским конем РФ в Европе», который может в критический момент привести к власти правительство, лояльное к политике Москвы.

Ранее газета Politico обратила внимание, что в Евросоюзе остаются единомышленники венгерского премьера Виктора Орбана, которые способны продолжить его линию в вопросе поддержки Украины. По данным газеты, принять эстафету от Орбана могут премьер Словакии Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, экс-глава правительства Словении Янез Янша. В Болгарии эту нишу может занять Румен Радев.