Дело Орбана в вопросе Украины могут продолжить другие лидеры ЕС Politico: союзники Орбана в Евросоюзе могут заблокировать кредит Украине

В Евросоюзе остаются единомышленники венгерского премьера Виктора Орбана, которые способны продолжить его линию в вопросе поддержки Украины, сообщает газета Politico. Издание подчеркивает, что уход Орбана не означает облегчения ни для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ни для Киева.

По данным газеты, принять эстафету от Орбана могут премьер Словакии Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, экс-глава правительства Словении Янез Янша и бывший президент Болгарии Румен Радев. Фицо, как отмечает Politico, часто был верным соратником Орбана по наложению вето на антироссийские санкции и блокированию кредита на €90 млрд для Киева.

Один из европейских дипломатов заявил изданию, что Мелони происходит из той же политической семьи, что и Орбан, поэтому ее нельзя сбрасывать со счетов. Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля: партия премьера «Фидес» получила всего 57 мест из 199, и действующий премьер признал поражение.

Ранее сообщалось, что позиция главы партии «Тиса» Петера Мадьяра по поставкам нефти и газа из РФ может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом. Еще одним источником напряженности между Украиной и Венгрией может стать стремление преемника Орбана продолжать импорт российских энергоносителей.