20 апреля 2026 в 12:55

«Голоса звучат все громче»: на Западе задумались о новом военном блоке

Лавров: на Западе хотят создать новый военный блок с участием Украины

Европейцы все чаще говорят о том, что на фоне кризиса в НАТО необходимо создать новый военный блок, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства, эти голоса звучат все громче.

Все громче и громче звучат голоса из самых разных официальных источников в Европе о том, что нужно сколачивать новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины, — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что силы, которые поддерживают состояние хаоса в ближневосточном регионе, ставят перед собой цель расколоть исламский мир. По его словам, это абсолютно очевидно и не вызывает никаких сомнений.

До этого Лавров заявил, что, пока западные государства действуют методами диктата и присвоения чужого, страны — участницы ОДКБ намерены оставаться в рамках международного права и не собираются отступать от его норм.

Прежде президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в Организации Договора о коллективной безопасности всегда могут рассчитывать на Минск. Он также отметил профессиональный и управленческий опыт нового генерального секретаря объединения Таалатбека Масадыкова.

