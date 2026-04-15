Любовница разбушевалась: кто такая Юлия Мендель, которая громит Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся нещадной критике со стороны своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она уличила главу государства во лжи о положении ВСУ на фронте, раскритиковала его позицию в отношении РФ и рассказала, как он уклонялся от военной службы. В Киеве Мендель называют тайной любовницей Зеленского, однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: ей движет не только личная обида на президента. Кто она такая и чьим покровительством пользуется — в материале NEWS.ru.

Как Мендель критикует Зеленского

В начале апреля Мендель сообщила в соцсети Х, что Зеленский скрывает правду о своей службе в Вооруженных силах Украины. По ее словам, задолго до того, как занять высший государственный пост, он четырежды уклонялся от призыва, «убегая от повесток».

Затем бывшая пресс-секретарь выразила мнение, что большинство европейских политиков уже осознали: нынешний глава Украины — двуличный и лживый человек. А заявления Зеленского о ходе боевых действий и положении ВСУ на фронте она охарактеризовала как «сюрреализм».

«В то время как миллионы людей здесь вчера вновь аплодировали речи Зеленского о якобы достигнутых Украиной успехах на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области», — подчеркнула Мендель.

Она также неоднократно призывала Киев немедленно заключить мирное соглашение с Россией. По мнению Мендель, в 2026 году у Украины для этого остался последний шанс.

«Окно возможностей для завершения конфликта на Украине быстро сужается и ограничено ближайшими месяцами», — написала она в очередном апрельском посте.

Кто такая Юлия Мендель

Мендель занимала должность пресс-секретаря президента Украины два года — с июня 2019-го по июнь 2021-го. Она — уроженка Геническа в Херсонской области и выпускница Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В команде Зеленского Мендель в основном курировала вопросы его взаимодействия с иностранными медиа. Такой выбор был сделан неслучайно: до своего назначения она успела поработать с такими изданиями, как The New York Times, Politico Europe, Spiegel Online и другими. Кроме того, журналистка сотрудничала с украинскими ICTV, «112 Украина», «Интером» и «Эспрессо TV». В июле 2021 года Мендель выпустила книгу «Каждый из нас — президент».

Свой уход из команды Зеленского Мендель объясняла проблемами со здоровьем, которое ухудшилось из-за высокой нагрузки в офисе президента. Однако в Киеве ходили слухи, что на ее увольнении настояла первая леди Украины Елена Зеленская, приревновавшая мужа к пресс-секретарю. Политик Геннадий Балашов в эфире Четвертого канала утверждал, что супруга президента даже угодила в больницу с нервным срывом, якобы узнав о беременности «соперницы». Позже об этом же заявил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Мендель, похоже, и правда беременна. А Зеленская настаивает на разводе», — заявлял он.

Политолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru допустил, что у президента Украины действительно был роман с подчиненной. Однако причины их «расставания» он видит в другом.

«Сама по себе она — журналист как журналист, таких тысячи. На их разрыв в первую очередь повлиял экс-глава офиса президента Андрей Ермак: он сделал все возможное, чтобы „уйти“ Мендель. Она — обиженный человек, но это не отменяет ее правоты по поводу Зеленского», — подчеркнул он.

Кто стоит за Юлией Мендель

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев недавно обратил внимание, что сейчас Мендель активно высказывается на медиаплощадках, принадлежащих украинском олигарху Ринату Ахметову. В частности, она ведет колонки и эфиры на канале «Украина 24».

Павлив уверен, что критика Мендель в адрес Зеленского кем-то оплачена, однако сомневается, что к этому приложил руку Ахметов.

«Скорее надо искать следы ее связей с Петром Порошенко, Юлией Тимошенко и тому подобными персонажами. Сильно сомневаюсь, что Ахметов сейчас выступил бы против Зеленского», — пояснил эксперт.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, в свою очередь, уверен: кто бы ни стоял за Мендель, ее используют в качестве «политического тарана» против украинского президента.

«Все, что она писала про Зеленского, про Ермака, — правда. Причем такая, какую она не смела рассказать, когда была на должности. Она была допущена на „внутреннюю кухню“, и из ее уст совершенно по-иному звучит даже то, что президент — уклонист. Для тех, кто сегодня в бегах от ТЦК, это играет другими красками. По сути, Мендель ведет подготовку к полному уничтожению рейтинга Зеленского», — считает собеседник NEWS.ru.

Что Мендель будет делать дальше

Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключают, что на Украине готовится смена власти. Политолог и историк Владимир Скачко называет Мендель «агентом влияния», призванным надавить на президента.

«Она публично обозначает тенденции, по которым Зеленского будут критиковать и к чему-то подталкивать», — считает он.

Олейник предположил, что у бывшего пресс-секретаря еще остаются политические амбиции и она заранее пытается дистанцироваться от «аутсайдера» Зеленского.

«Могу предположить, что она хочет вернуться в команду. Но уже не Зеленского, а, например, Порошенко или бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Когда Мендель „разогревает“ тему Зеленского, становится понятно: она готовит почву для других. Скорее всего, в воздухе запахло выборами», — сказал бывший нардеп.

При этом он допускает, что Зеленский может попытаться устранить угрозу, исходящую со стороны Мендель и ее «покровителей», причем радикально.

«По логике вещей те, кого она упоминает, должны были бы подать на нее в суд. Но никто этого не делает. Очевидно, она не врет. Поэтому, боюсь, тот же Зеленский может отдать команду немедленно решить проблему не через суд, а через СБУ», — заключил Олейник.

