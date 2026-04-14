Бывший пресс-секретарь Зеленского обвинила его во лжи

Российские войска продвинулись вперед в Сумской области, заявила прежде занимавшая пост пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х. По ее словам, Зеленский скрывает правду, когда говорит об успехах ВСУ.

В то время как миллионы людей здесь вчера вновь аплодировали речи Зеленского о якобы достигнутых Украиной успехах на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области, — написала Мендель.

Бывший пресс-секретарь считает, что сложившаяся ситуация напоминает сюрреализм. Она отметила, что крупные СМИ и журналисты продолжают рассказывать о достижениях Украины на поле боя, однако поступающие сообщения с мест говорят об обратном.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский оказался в крайне сложной ситуации после победы партии «Тиса» Петера Мадьяра на выборах в Венгрии. По его мнению, у новой политсилы такая же позиция, как у партии премьер-министра Виктора Орбана, которая выступает против членства Украины в Евросоюзе. Соскин также отметил, что новый венгерский лидер относится к Зеленскому прохладно и может поднять вопрос о состоянии трубопровода «Дружба».