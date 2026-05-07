07 мая 2026 в 00:15

«Саморазоблачение»: в МИД РФ дали оценку условиям Польши для самолета Фицо

Захарова назвала саморазоблачением провокаторов условия Польши для пролета Фицо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости резко раскритиковала условия главы польского МИД Радослава Сикорского для пролета премьера Словакии Роберта Фицо в Россию. По ее словам, Сикорский действует не в интересах Польши, а в интересах своей жены Энн Эпплбаум — «ярой американской ультралибералки».

Комментарий стал ответом на слова Сикорского об условиях предоставления Фицо права на транзит через воздушное пространство. Политик заявил, что Варшава готова пропустить борт словацкого руководителя, если он в ответ разблокирует замороженную военную и финансовую помощь Украине.

Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву, — сказала дипломат.

По словам представителя МИД РФ, чета Сикорских-Эпплбаум в любой момент может покинуть страну и уехать на свою настоящую родину, которой Польша не является, оставив поляков «расхлебывать последствия европейского кризиса». Захарова также обратила внимание на исторические фальсификации: полякам сегодня внушают, что они в одиночку освободили Берлин в 1945 году, умалчивая, что делали они это в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии.

Ранее премьер Словакии заявил, что не планирует присутствовать непосредственно на параде Победы, но намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также он собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

