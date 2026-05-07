07 мая 2026 в 00:52

Саркози получил УДО по делу 14-летней давности

RTL: Саркози получил УДО по делу финансирования избирательной кампании 2012 года

Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года, известному как «Бигмалион». Как сообщила радиостанция RTL, в связи с возрастом экс-главы государства ему не придется носить электронный браслет, который он должен был использовать в течение шести месяцев.

В ноябре 2025 года Кассационный суд подтвердил приговор Саркози. Ему полагалось наказание в шесть месяцев условно и в шесть месяцев с электронным браслетом и штраф.

С четверга, 7 мая, бывший президент получил право на условно-досрочное освобождение из-за своего возраста. Таким образом, экс-президент не будет носить электронный браслет, — говорится в материале.

Саркози уже отбыл три месяца с устройством в 2025 году, но срок был сокращен досрочно. В марте 2026 года суд отклонил его ходатайство об объединении приговоров, после чего он не стал обжаловать это решение, а подал запрос на УДО.

Приговор был вынесен еще в 2021 году: тогда было установлено, что Саркози потратил на кампанию в два раза больше, чем было разрешено. Экс-президент знал о превышении, но продолжил митинги в свою поддержку.

Первое дело против политика касалось незаконного прослушивания телефонных разговоров («дело о прослушке»). Юристы экс-президента предлагали объединить именно это разбирательство с нарушениями во время предвыборной кампании.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

