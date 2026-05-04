Дешево, сочно, быстро: 3 рецепта весенних салатов за 10 минут

Весенний салат — это нежное сочетание свежих овощей, обилие витаминов и аппетитный хруст. Делимся 3 рецептами классического весеннего салата, который как нельзя лучше впишется в диетический рацион.
Классический весенний салат из редиса, огурца и зелени
Классический рецепт весеннего салата сложно вообразить без редиса. Калорийность этого блюда — всего 32 ккал на 100 г. При этом он богат полезными веществами, поднимает иммунитет благодаря витамину С и улучшает пищеварение за счет клетчатки.
Ингредиенты:
редис свежий — 200 г;
огурец свежий — 200 г;
зеленый лук (перо) — 50 г;
укроп свежий — 20 г;
петрушка свежая — 20 г;
листья салата (любые) — 50 г;
сок лимона — 15 мл;
оливковое масло — 15 мл;
соль — 2 г.
Приготовление:
Нарежьте редис тонкими кружочками, огурец — полукружьями. Мелко порубите зеленый лук, укроп и петрушку. Салатные листья порвите руками на кусочки по 3-4 см. Смешайте все в миске. Отдельно взбейте вилкой лимонный сок, масло и соль. Заправьте салат за минуту до подачи, чтобы он не дал сок.
Весенний салат из капусты и моркови с яблоком
Весенний салат из капусты и моркови — сочный, хрустящий и очень бюджетный. Его калорийность — 45 ккал на 100 г. Он содержит витамин К, укрепляющий кости, и антиоксиданты, которые замедляют старение клеток.
Ингредиенты:
капуста белокочанная молодая — 300 г;
морковь — 150 г;
яблоко кисло-сладкое — 150 г;
сок лимона — 20 мл;
масло подсолнечное нерафинированное — 15 мл;
мед жидкий — 10 г;
соль — 1 г.
Приготовление:
Тонко нашинкуйте капусту полосками по 1-2 мм. Если капуста старая — помните ее руками минуту для мягкости. Морковь натрите на крупной терке. Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкой соломкой. Сбрызните яблоко половиной лимонного сока, чтобы не потемнело. Для заправки смешайте оставшийся сок лимона, масло, мед и соль. Полейте салат.
Легкий салат из пекинской капусты, огурца и кукурузы
Весенний салат с капустой — питательное блюдо, которая идеально подойдет для похудения, жиросжигания и поддержки веса. Его калорийность — 58 ккал на 100 г. Пробиотики из йогурта содержат вещества, поддерживающие микрофлору кишечника, а магний в составе овощей снижает усталость.
Ингредиенты в граммах:
капуста пекинская — 250 г;
огурец свежий — 150 г;
кукуруза консервированная — 150 г (слить жидкость);
зеленый лук — 30 г;
йогурт греческий 2% — 80 г;
горчица дижонская — 10 г;
сок лимона — 10 мл;
черный молотый перец — 1 г;
соль — 1 г.
Приготовление:
Нарежьте пекинскую капусту поперек волокон широкими полосками (по 2 см). Огурец нарубите крупными брусочками. Лук мелко порубите. Смешайте капусту, огурец, кукурузу и лук. Для заправки соедините йогурт, горчицу, сок лимона, перец и соль. Перемешайте.
Весенние салаты из овощей — это не только быстро и дешево, но и питательно, а также безумно вкусно. Не теряйте времени — готовьте прямо сейчас и наслаждайтесь!
