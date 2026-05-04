Дешево, сочно, быстро: 3 рецепта весенних салатов за 10 минут

Дешево, сочно, быстро: 3 рецепта весенних салатов за 10 минут Дешево, сочно, быстро: 3 рецепта весенних салатов за 10 минут Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весенний салат — это нежное сочетание свежих овощей, обилие витаминов и аппетитный хруст. Делимся 3 рецептами классического весеннего салата, который как нельзя лучше впишется в диетический рацион.

Классический весенний салат из редиса, огурца и зелени

Классический рецепт весеннего салата сложно вообразить без редиса. Калорийность этого блюда — всего 32 ккал на 100 г. При этом он богат полезными веществами, поднимает иммунитет благодаря витамину С и улучшает пищеварение за счет клетчатки.

Ингредиенты:

  • редис свежий — 200 г;

  • огурец свежий — 200 г;

  • зеленый лук (перо) — 50 г;

  • укроп свежий — 20 г;

  • петрушка свежая — 20 г;

  • листья салата (любые) — 50 г;

  • сок лимона — 15 мл;

  • оливковое масло — 15 мл;

  • соль — 2 г.

Приготовление:

Нарежьте редис тонкими кружочками, огурец — полукружьями. Мелко порубите зеленый лук, укроп и петрушку. Салатные листья порвите руками на кусочки по 3-4 см. Смешайте все в миске. Отдельно взбейте вилкой лимонный сок, масло и соль. Заправьте салат за минуту до подачи, чтобы он не дал сок.

Весенний салат с редисом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весенний салат из капусты и моркови с яблоком

Весенний салат из капусты и моркови — сочный, хрустящий и очень бюджетный. Его калорийность — 45 ккал на 100 г. Он содержит витамин К, укрепляющий кости, и антиоксиданты, которые замедляют старение клеток.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная молодая — 300 г;

  • морковь — 150 г;

  • яблоко кисло-сладкое — 150 г;

  • сок лимона — 20 мл;

  • масло подсолнечное нерафинированное — 15 мл;

  • мед жидкий — 10 г;

  • соль — 1 г.

Приготовление:

Тонко нашинкуйте капусту полосками по 1-2 мм. Если капуста старая — помните ее руками минуту для мягкости. Морковь натрите на крупной терке. Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкой соломкой. Сбрызните яблоко половиной лимонного сока, чтобы не потемнело. Для заправки смешайте оставшийся сок лимона, масло, мед и соль. Полейте салат.

Весенний салат из капусты и моркови Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Легкий салат из пекинской капусты, огурца и кукурузы

Весенний салат с капустой — питательное блюдо, которая идеально подойдет для похудения, жиросжигания и поддержки веса. Его калорийность — 58 ккал на 100 г. Пробиотики из йогурта содержат вещества, поддерживающие микрофлору кишечника, а магний в составе овощей снижает усталость.

Ингредиенты в граммах:

  • капуста пекинская — 250 г;

  • огурец свежий — 150 г;

  • кукуруза консервированная — 150 г (слить жидкость);

  • зеленый лук — 30 г;

  • йогурт греческий 2% — 80 г;

  • горчица дижонская — 10 г;

  • сок лимона — 10 мл;

  • черный молотый перец — 1 г;

  • соль — 1 г.

Приготовление:

Нарежьте пекинскую капусту поперек волокон широкими полосками (по 2 см). Огурец нарубите крупными брусочками. Лук мелко порубите. Смешайте капусту, огурец, кукурузу и лук. Для заправки соедините йогурт, горчицу, сок лимона, перец и соль. Перемешайте.

Весенние салаты из овощей — это не только быстро и дешево, но и питательно, а также безумно вкусно. Не теряйте времени — готовьте прямо сейчас и наслаждайтесь!

Елизавета Макаревич
