Готовлю и в сковороде, и на костре: бюджетный шедевр из вермишели и тушенки — быстрое блюдо для дачи, природы или дома на скорую руку

Это отличный рецепт для тех дней, когда хочется чего-то горячего, сытного и домашнего без долгой готовки. Беру обычную вермишель, банку тушенки, немного овощей — и через 20 минут уже готов целый ужин. Особенно вкусно получается на даче или на костре, но и дома на обычной сковороде выходит ничуть не хуже.

Главный секрет — сначала подрумянить вермишель на сухой сковороде. Она становится золотистой, появляется приятный аромат, а потом уже впитывает сок от тушенки, овощей и специй. Получается очень насыщенно по вкусу: мягкая вермишель, кусочки тушенки, сладковатая морковь, чеснок и горячий ароматный бульон, который собирает всё вместе.

Ингредиенты

Вермишель — 250 г, тушенка — 1 банка, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. ложки, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, любимые специи — по вкусу, вода — около 500 мл.

Приготовление

На сухой сковороде обжарьте вермишель до золотистого цвета, постоянно помешивая. Переложите отдельно. На этой же сковороде разогрейте масло, добавьте нарезанный лук и морковь, обжарьте до мягкости. Затем выложите тушенку, разберите ее лопаткой на кусочки и прогрейте вместе с овощами.

Добавьте соль, перец и специи. Сверху высыпьте обжаренную вермишель и залейте кипятком так, чтобы вода полностью её покрывала. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне до готовности. В самом конце добавьте измельченный чеснок, перемешайте и дайте постоять под крышкой ещё пару минут.

Личный опыт

Масло можно не использовать, а вместо него взять верхний слой жира из тушенки. И тушенку выбирать, посмотреть содержание мяса. Многие не знают, но на банке указывают процент содержания мяса и сока.

Ольга Шмырева
