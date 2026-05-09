Многие забывают про этот рецепт, а зря: гречка здесь получается не сухая, такую мясную кашу съедят все

Такую гречку раньше часто готовили дома и на даче, но сейчас про нее почему-то почти забыли. А ведь это один из самых простых и вкусных вариантов ужина: крупа получается пропитанной мясным соком, ароматной за счет овощей и совсем не сухой.

Главный секрет — готовить все сразу в одном казане или глубокой сковороде, чтобы гречка впитала весь вкус тушенки.

Ингредиенты: гречка — 1 стакан, тушенка говяжья — 1 банка, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, соль и перец — по вкусу.

Гречку хорошо промываю. С тушенки снимаю верхний жир и растапливаю его в казане. Именно на нем обжариваю лук, морковь и чеснок — получается особенно насыщенный вкус.

Затем добавляю тушенку вместе с мясным соком и слегка разбираю мясо вилкой, чтобы оно равномерно разошлось по всей каше. Всыпаю гречку, солю, перчу и вливаю воду из расчета два стакана на один стакан крупы.

Довожу до кипения, затем уменьшаю огонь, накрываю крышкой и готовлю до мягкости гречки.

После приготовления обязательно перемешиваю кашу и даю ей постоять несколько минут.

