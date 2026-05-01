День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 07:03

Беру 200 граммов овсянки и готовлю ирландский скирли: непривычная каша с фаршем, но получается очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сначала сомневалась — «овсянка с мясом» — звучит странно, но после первой ложки стало ясно: это сытно, ароматно и совсем не похоже на обычную кашу.

Беру фарш, овсянку и лук — и готовлю скирли, простое блюдо ирландской кухни. Оно идеально, когда нужно быстро накормить семью без сложных ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: фарш — 500 г, овсяные хлопья — 200 г, сливочное масло — 50–70 г (не обязательно все сразу), лук — 2–3 шт., соль, перец и специи — по вкусу, немного воды — по желанию.

Лук мелко нарезаю и обжариваю на сливочном масле до мягкости и легкой золотистости, добавляю фарш, сразу разбиваю его лопаткой, солю, перчу и довожу до готовности. Овсяные хлопья при желании слегка измельчаю — так текстура получается нежнее.

Засыпаю их прямо к фаршу, перемешиваю и обжариваю вместе несколько минут, чтобы они пропитались соками. Если хочется более мягкой консистенции, подливаю немного воды и даю всему вместе протушиться до нужной густоты. В итоге получается густое, ароматное и очень сытное блюдо, которое отлично заходит и на обед, и на ужин.

Ранее мы делились рецептом творожных язычков. Пеку гору вкусняшек к кофе.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешиваю кефир и 4 ингредиента: утром полезный завтрак готов. Ленивая овсянка — это очень просто
Общество
Смешиваю кефир и 4 ингредиента: утром полезный завтрак готов. Ленивая овсянка — это очень просто
Овсянник — пирог без грамма орехов, но с ореховым вкусом готовится за 40 минут, нежнее и проще бисквита
Общество
Овсянник — пирог без грамма орехов, но с ореховым вкусом готовится за 40 минут, нежнее и проще бисквита
Полкило фарша и готовое тесто — через 25 минут на столе «улитки»: слоистые, румяные, с мясной начинкой, лучше беляшей
Общество
Полкило фарша и готовое тесто — через 25 минут на столе «улитки»: слоистые, румяные, с мясной начинкой, лучше беляшей
Не просто картошка: 5 идей сочных драников за 20 минут
Семья и жизнь
Не просто картошка: 5 идей сочных драников за 20 минут
Беру пачку творога и грушу: от этой «пиццы» в восторге все — на подготовку 7 минут
Общество
Беру пачку творога и грушу: от этой «пиццы» в восторге все — на подготовку 7 минут
овсянка
фарш
простой рецепт
каша
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сыновья Трампа «вложились» в Казахстан
В столице Венесуэлы подняли копию Знамени Победы
«Северяне» не позволили ВСУ прощупать оборону в Сумской области
Володин поздравил граждан России с праздником Весны и Труда
Стало известно, кто встретил археолога Бутягина в Петербурге
Зеленский подло обманул ВСУ, атака на Туапсе: новости СВО к утру 1 мая
Машину с тремя трупами нашли в ручье под Волоколамском
Назван самый мокрый месяц в истории Москвы
«Для повышения мотивации»: ВСУ пошли на отчаянный шаг под Волчанском
ВС России уничтожили 17 офицеров и сержантов ВСУ под Ахтыркой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 мая: инфографика
Российский боец убедил офицера ВСУ сложить оружие
Над Россией сбили более 140 беспилотников ВСУ за ночь
Артиллерист рассказал о зверствах отступающих из ДНР бойцов ВСУ
Зоопсихолог ответила, какая садовая трава может быть опасна для кошек
Под завалами на Колыме оказались четверо иностранцев
Названы регионы России, в которые пришла аномальная жара
Поезд смял целый грузовик в российском регионе
Россиянам сообщили о четырех ключевых изменениях с 1 мая
Посольство РФ в Париже лишили оплаты топлива картами
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.