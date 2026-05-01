Беру 200 граммов овсянки и готовлю ирландский скирли: непривычная каша с фаршем, но получается очень вкусно

Сначала сомневалась — «овсянка с мясом» — звучит странно, но после первой ложки стало ясно: это сытно, ароматно и совсем не похоже на обычную кашу.

Беру фарш, овсянку и лук — и готовлю скирли, простое блюдо ирландской кухни. Оно идеально, когда нужно быстро накормить семью без сложных ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: фарш — 500 г, овсяные хлопья — 200 г, сливочное масло — 50–70 г (не обязательно все сразу), лук — 2–3 шт., соль, перец и специи — по вкусу, немного воды — по желанию.

Лук мелко нарезаю и обжариваю на сливочном масле до мягкости и легкой золотистости, добавляю фарш, сразу разбиваю его лопаткой, солю, перчу и довожу до готовности. Овсяные хлопья при желании слегка измельчаю — так текстура получается нежнее.

Засыпаю их прямо к фаршу, перемешиваю и обжариваю вместе несколько минут, чтобы они пропитались соками. Если хочется более мягкой консистенции, подливаю немного воды и даю всему вместе протушиться до нужной густоты. В итоге получается густое, ароматное и очень сытное блюдо, которое отлично заходит и на обед, и на ужин.

