На Украине стало «дороже» бронироваться от мобилизации Кабмин Украины повысил порог зарплаты для бронирования от мобилизации

Кабинет министров Украины ужесточил условия бронирования военнообязанных от мобилизации. Как сообщил глава Минэкономики Алексей Соболев, теперь претендовать на отсрочку смогут сотрудники предприятий с зарплатой почти 26 тыс. гривен (свыше $580, 51 тыс. рублей).

Нововведение касается компаний, признанных критически важными для экономики в условиях военного положения. При этом для прифронтовых регионов сделано исключение: там нижняя планка сохранилась на прежнем уровне — 21 600 гривен (около $488 долларов, 35 тыс. рублей). Местным властям дали месяц на пересмотр критериев для таких предприятий.

Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые признаются критически важными для функционирования экономики в условиях военного положения. Три компонента этих изменений. Первый — это повышение требований для уровня средней заработной платы, — уточнил Соболев.

Ранее стало известно, что женщин стали принудительно забирать на службу в ВСУ в Харьковской области. Один из жителей региона отметил, что украинок заставляют подписать контракт с помощью шантажа и угроз. По его словам, женщин могут лишать социальных выплат, им также отказывают в подтверждении инвалидности.