На Украине стало «дороже» бронироваться от мобилизации

Кабинет министров Украины ужесточил условия бронирования военнообязанных от мобилизации. Как сообщил глава Минэкономики Алексей Соболев, теперь претендовать на отсрочку смогут сотрудники предприятий с зарплатой почти 26 тыс. гривен (свыше $580, 51 тыс. рублей).
Нововведение касается компаний, признанных критически важными для экономики в условиях военного положения. При этом для прифронтовых регионов сделано исключение: там нижняя планка сохранилась на прежнем уровне — 21 600 гривен (около $488 долларов, 35 тыс. рублей). Местным властям дали месяц на пересмотр критериев для таких предприятий.
Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые признаются критически важными для функционирования экономики в условиях военного положения. Три компонента этих изменений. Первый — это повышение требований для уровня средней заработной платы, — уточнил Соболев.
Ранее стало известно, что женщин стали принудительно забирать на службу в ВСУ в Харьковской области. Один из жителей региона отметил, что украинок заставляют подписать контракт с помощью шантажа и угроз. По его словам, женщин могут лишать социальных выплат, им также отказывают в подтверждении инвалидности.