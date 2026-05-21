Два соуса, одна гречка, целое блюдо: готовим драгомировскую кашу в сливочном соусе. Сытнее, чем мясо

Драгомировская каша — это не фастфуд, это блюдо для неспешного обеда. Каждая ложка дает разное сочетание текстур и вкусов. Гречка впитывает соки, грибы остаются упругими, соусы смешиваются на тарелке.

Что понадобится

1/2 стакана гречки, 250 г шампиньонов, сливочное масло, 150 мл сливок 20%, сушеные лесные грибы, 1 ст. л. муки, соль.

Как я готовлю

Гречку отвариваю до готовности, добавляю немного сливочного масла.

Сушеные грибы замачиваю в воде, оставляю. Шампиньоны протираю влажной салфеткой, мелко нарезаю. Обжариваю на сковороде, выпариваю жидкость. Добавляю сливочное масло, жарю до золотистости. Вливаю сливки, солю, варю до загущения — это первый соус.

Лесные грибы отжимаю, жидкость сохраняю. Грибы мелко режу, обжариваю на сливочном масле. Отдельно в сковороде обжариваю муку со сливочным маслом, вливаю половину грибной жидкости, варю до загущения. Добавляю лесные грибы — это второй соус.

Собираю блюдо слоями: гречка, соус из шампиньонов, снова гречка, сверху соус из лесных грибов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Признаюсь, сначала я скептически отнесся к «каше» в названии. Гречка с грибами — что может быть проще? Но драгомировская каша удивила. Мелко рубленные шампиньоны в сливках превращаются в нежную грибную икру, а лесные грибы в мучном соусе дают тот самый насыщенный, «лесной» вкус.

Два соуса — это не перебор, а гениальная находка. Советую не экономить на сливочном масле и брать хорошие сушеные грибы. И не смешивайте все в тарелке сразу — так вы не оцените слои.

Проверено редакцией
