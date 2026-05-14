Гречаники на кефире: рекорд скорости и нежности. 5 минут на замес, а результат — пышные, воздушные оладушки

5 минут — и тесто готово. Никакой возни с дрожжами и долгого ожидания. Эти оладьи из гречневой муки на кефире получаются невероятно воздушными и нежными. Дело в правильной консистенции и небольшом секрете при жарке.

Что понадобится

Кефир — 200 мл, яйцо — 1 шт., мука гречневая — 50 г, соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ст. л., сода — 1/2 ч. л., масло растительное для жарки.

Как готовлю

В миску вливаю кефир комнатной температуры, добавляю яйцо, сахар и соль, тщательно перемешиваю венчиком. Затем всыпаю просеянную гречневую муку и соду. Быстро замешиваю тесто — оно получается консистенции густой сметаны.

Оставляю его на 5–7 минут, чтобы мука набухла, а сода вступила в реакцию с кефиром (это обеспечит пышность). Сковороду разогреваю с небольшим количеством растительного масла.

Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подаю горячими со сметаной, медом или ягодами.

