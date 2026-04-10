Чтобы не получился клейстер: 5 секретов идеального риса. Сохраните, чтобы не забыть: эти приемы работают

Многие уверены, что рис — это просто, но именно он чаще всего превращается в липкую кашу. Эти простые приемы реально меняют результат — рис получается рассыпчатым, ароматным и «зерно к зерну».

Первое правило — никакого перемешивания. После того как залили рис водой и довели до кипения, забудьте про ложку: не мешайте и не открывайте крышку, иначе нарушится пар и зерна начнут слипаться.

Второй прием — прогрейте рис перед варкой. Просто подержите его 2–3 минуты на сухой сковороде до легкого орехового аромата — вкус становится насыщеннее, а структура лучше.

Третий секрет — немного кислоты. Капля лимонного сока или щепотка лимонной кислоты прямо в воду помогает сохранить белизну и делает рис более рассыпчатым.

Четвертое — правильные пропорции с водой. Универсального соотношения нет: басмати — примерно 1:1,5, круглозерный — около 1:1,25, бурый — до 1:2,5. Ориентируйтесь на сорт, а не на «классические» 1:2.

И последний штрих — дайте рису отдохнуть. После приготовления выключите огонь, накройте кастрюлю полотенцем и оставьте на 10–15 минут. Лишний пар уйдет, а рис станет идеально рассыпчатым.

