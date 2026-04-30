День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 19:16

Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Reuters: Трампа могли снова выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп, вероятно, был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, утверждает агентство Reuters. Эти предположения основаны на ранних заявлениях лидеров Израиля, Камбоджи и Пакистана, которые выражали намерение поддержать кандидатуру американского главы.

Официального подтверждения этой информации нет, поскольку полный список номинантов традиционно держится в строгом секрете. В текущем году на престижную награду претендуют 208 человек и 79 организаций.

По словам директора Норвежского Нобелевского института Кристиана Берга Гарпвикена, в этот раз среди кандидатов появилось «много новых личностей» по сравнению с прошлым годом. Имя лауреата 2026 года станет известно 9 октября, а торжественная церемония награждения запланирована на 10 декабря.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шутку предложил как можно быстрее вручить Трампу Нобелевскую премию мира, чтобы «закончились все войны». Бразильский лидер выступил с таким заявлением во время рабочей поездки в Лиссабон.

США
Дональд Трамп
Нобелевская премия
премии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесли законопроект о 13-й зарплате
Каспийский фронт, ВСУ атаковали Пермь, рой дронов: что будет дальше
Смена главы Дагестана: что сказал Путин, куда уйдет Меликов, кто заменит
Лисовец раскрыл, в каком состоянии находится его бизнес
Сын британского медиамагната предложил жестокий способ борьбы с мигрантами
Украинка пригласила на свадьбу российских звезд и стала жертвой травли
Украинских уклонистов предложили лишать избирательного права на 10 лет
Французскому подростку грозит срок за глупый трюк с соломинкой в Сингапуре
Британию обвинили в краже 25 млн лет жизни и труда у Барбадоса
Лисовец оценил стиль современной молодежи
Петр Ян и 1win VIP: чемпион UFC и VIP-стратег
Стало известно, чем занимается Меликов
Опрос выявил долю украинцев, выступающих за уход ВСУ из Донбасса
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Дмитриев назвал имя самого адекватного лидера в ЕС
Появились фото ЖК, где Долина может снимать жилье
Киев, конкурс Пугачевой, песня для Орбакайте: как живет Юлия Самойлова
В Сербии признали правоту Дмитриева в прогнозе цен на нефть
В Москве с 1 по 3 мая ожидаются затяжные дожди
Трамп рекомендовал Мерцу заняться делами «увечной Германии»
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.