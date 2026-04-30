Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп, вероятно, был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, утверждает агентство Reuters. Эти предположения основаны на ранних заявлениях лидеров Израиля, Камбоджи и Пакистана, которые выражали намерение поддержать кандидатуру американского главы.
Официального подтверждения этой информации нет, поскольку полный список номинантов традиционно держится в строгом секрете. В текущем году на престижную награду претендуют 208 человек и 79 организаций.
По словам директора Норвежского Нобелевского института Кристиана Берга Гарпвикена, в этот раз среди кандидатов появилось «много новых личностей» по сравнению с прошлым годом. Имя лауреата 2026 года станет известно 9 октября, а торжественная церемония награждения запланирована на 10 декабря.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шутку предложил как можно быстрее вручить Трампу Нобелевскую премию мира, чтобы «закончились все войны». Бразильский лидер выступил с таким заявлением во время рабочей поездки в Лиссабон.