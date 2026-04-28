Вместо плова делаю шавлю по-узбекски: сытная, густая и без заморочек. Тоже нужен рис и мясо

Беру мясо, рис и немного овощей — и вместо плова готовлю шавлю. Это тот случай, когда не нужно ловить идеальную рассыпчатость: наоборот, чем нежнее и «сочнее» выходит рис, тем вкуснее. В ней больше воды и она похожа на густой суп или ризотто.

Получается обалденная штука: густая, ароматная, с насыщенным мясным вкусом, где каждая ложка — как тёплый домашний обед.

Для приготовления вам понадобится: говядина или баранина — 500 г, рис — 250 г, лук — 1–2 шт., морковь — 1–2 шт., томатная паста — 1 ст. ложка (по желанию), растительное масло — 50 мл, чеснок — 3–4 зубчика, соль, зира, чёрный перец — по вкусу, вода — примерно 700–800 мл.

Мясо нарезаю кусочками и обжариваю в казане или глубокой сковороде до румяной корочки, добавляю лук и довожу до мягкости, затем морковь — даю ей слегка подзолотиться.

Кладу томатную пасту, специи, перемешиваю, вливаю воду и даю покипеть пару минут, чтобы получился насыщенный бульон. Засыпаю промытый рис, перемешиваю и готовлю на среднем огне, периодически помешивая — здесь это важно.

Рис постепенно впитывает жидкость, становится мягким и слегка разваренным. В конце добавляю чеснок, пробую на соль и довожу до нужной густоты — шавля должна быть не сухой, а нежной и чуть кремовой.

