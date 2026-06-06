Этот рецепт риса такой вкусный: готовим с овощами и курицей — подаем на обед или ужин

Этот рецепт риса такой вкусный: готовим с овощами и курицей — подаем на обед или ужин

Рис с овощами и курицей — это сытное и ароматное блюдо, которое станет вашим любимым ужином. Сочетание нежного, слегка хрустящего риса, овощей и золотистой курицы с чесноком создает идеальный баланс вкусов и текстур.

Для приготовления понадобится: 1 стакан риса, 400 г куриного филе, 1 луковица, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка.

Рецепт: рис промойте и обжарьте на сухой сковороде до легкого золотистого цвета, переложите в отдельную посуду. Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте, посолите, поперчите, выложите на тарелку.

В этой же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте выдавленный чеснок и нарезанный кубиками перец, жарьте 2–3 минуты. Добавьте рис, залейте 2 стаканами кипятка, посолите, добавьте паприку. Накройте крышкой и варите на медленном огне 15–20 минут до готовности риса. Смешайте рис с курицей, прогрейте 2–3 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить ужин по этому рецепту и посоветовала добавить в рис перед варкой немного куркумы для цвета и аромата.

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