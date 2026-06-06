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06 июня 2026 в 13:00

Этот рецепт риса такой вкусный: готовим с овощами и курицей — подаем на обед или ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Рис с овощами и курицей — это сытное и ароматное блюдо, которое станет вашим любимым ужином. Сочетание нежного, слегка хрустящего риса, овощей и золотистой курицы с чесноком создает идеальный баланс вкусов и текстур.

Для приготовления понадобится: 1 стакан риса, 400 г куриного филе, 1 луковица, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка.

Рецепт: рис промойте и обжарьте на сухой сковороде до легкого золотистого цвета, переложите в отдельную посуду. Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте, посолите, поперчите, выложите на тарелку.

В этой же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте выдавленный чеснок и нарезанный кубиками перец, жарьте 2–3 минуты. Добавьте рис, залейте 2 стаканами кипятка, посолите, добавьте паприку. Накройте крышкой и варите на медленном огне 15–20 минут до готовности риса. Смешайте рис с курицей, прогрейте 2–3 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить ужин по этому рецепту и посоветовала добавить в рис перед варкой немного куркумы для цвета и аромата.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны по-французски — без жарки, с запеченной корочкой.

Проверено редакцией
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рецепты
рис
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Этот рецепт риса такой вкусный: готовим с овощами и курицей — подаем на обед или ужин Рис с овощами и курицей — это сытное и ароматное блюдо, которое станет вашим любимым ужином. Сочетание нежного, слегка хрустящего риса, овощей и золотистой курицы с чесноком создает идеальный баланс вкусов и текстур.
1 стакан риса
400 г куриного филе
1 луковица
1 болгарский перец
2 зубчика чеснока
соль, перец, паприка
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Рис промойте и обжарьте на сухой сковороде до легкого золотистого цвета, переложите в отдельную посуду. Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте, посолите, поперчите, выложите на тарелку.
В этой же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте выдавленный чеснок и нарезанный кубиками перец, жарьте 2-3 минуты.
Добавьте рис, залейте 2 стаканами кипятка, посолите, добавьте паприку. Накройте крышкой и варите на медленном огне 15-20 минут до готовности риса. Смешайте рис с курицей, прогрейте 2-3 минуты.
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