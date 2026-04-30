Стало известно, чем занимается Меликов

Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности главы Республики Дагестан до официального решения президента России. Соответствующую информацию распространила пресс-служба администрации главы региона. В сообщении подчеркивается, что текущее руководство сохраняет свои полномочия до выхода указа главы государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Меликов перейдет на другую работу. Он поддержал предложенную ему на рассмотрение кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики. Президент также одобрил назначение Магомеда Рамазанова на пост премьера.

До этого Путин выразил благодарность главе Дагестана за его работу и сообщил представителям республики, что тот переходит на новое место. Комментируя перестановки в руководстве регионов он добавил, что «жизнь продолжается». По словам главы государства, срок полномочий Меликова истекает в сентябре.