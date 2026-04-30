День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 19:25

Стало известно, чем занимается Меликов

Меликов продолжает исполнять обязанности главы Дагестана

Сергей Меликов Сергей Меликов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности главы Республики Дагестан до официального решения президента России. Соответствующую информацию распространила пресс-служба администрации главы региона. В сообщении подчеркивается, что текущее руководство сохраняет свои полномочия до выхода указа главы государства.

Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности главы Дагестана до выхода соответствующего решения президента России, — уточнили в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Меликов перейдет на другую работу. Он поддержал предложенную ему на рассмотрение кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики. Президент также одобрил назначение Магомеда Рамазанова на пост премьера.

До этого Путин выразил благодарность главе Дагестана за его работу и сообщил представителям республики, что тот переходит на новое место. Комментируя перестановки в руководстве регионов он добавил, что «жизнь продолжается». По словам главы государства, срок полномочий Меликова истекает в сентябре.

Власть
Дагестан
Сергей Меликов
Регионы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.