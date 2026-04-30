Дмитриев назвал имя самого адекватного лидера в ЕС Дмитриев: Вучич — один из немногих в Европе, кто осознает масштаб энергокризиса

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, назвав его одним из редких европейских лидеров, адекватно оценивающих масштабы энергетического кризиса. Это заявление стало ответом на слова Вучича, который подтвердил точность прогнозов Дмитриева о росте стоимости нефти до $150 за баррель (12 тыс. рублей).

Вучич — один из очень немногих в Европе, кто осознает реальный масштаб энергетического кризиса и принимает меры, чтобы защитить свой народ от его последствий, — резюмировал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ спрогнозировал, что в ближайшие месяцы Европа может столкнуться с серьезными экономическими трудностями из-за недооценки рисков. Он ожидает, что наиболее сложный период для ЕС наступит уже в июле — августе.

До этого секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что промедление с восстановлением свободы судоходства в Ормузском проливе чревато гуманитарным кризисом. По его оценкам, 45 млн человек могут столкнутся с голодом, а 32 млн окажутся на грани нищеты.