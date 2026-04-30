30 апреля 2026 в 19:13

Дмитриев назвал имя самого адекватного лидера в ЕС

Дмитриев: Вучич — один из немногих в Европе, кто осознает масштаб энергокризиса

Александр Вучич Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, назвав его одним из редких европейских лидеров, адекватно оценивающих масштабы энергетического кризиса. Это заявление стало ответом на слова Вучича, который подтвердил точность прогнозов Дмитриева о росте стоимости нефти до $150 за баррель (12 тыс. рублей).

Вучич — один из очень немногих в Европе, кто осознает реальный масштаб энергетического кризиса и принимает меры, чтобы защитить свой народ от его последствий, — резюмировал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ спрогнозировал, что в ближайшие месяцы Европа может столкнуться с серьезными экономическими трудностями из-за недооценки рисков. Он ожидает, что наиболее сложный период для ЕС наступит уже в июле — августе.

До этого секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что промедление с восстановлением свободы судоходства в Ормузском проливе чревато гуманитарным кризисом. По его оценкам, 45 млн человек могут столкнутся с голодом, а 32 млн окажутся на грани нищеты.

В Госдуму внесли законопроект о 13-й зарплате
Каспийский фронт, ВСУ атаковали Пермь, рой дронов: что будет дальше
Смена главы Дагестана: что сказал Путин, куда уйдет Меликов, кто заменит
Лисовец раскрыл, в каком состоянии находится его бизнес
Сын британского медиамагната предложил жестокий способ борьбы с мигрантами
Украинка пригласила на свадьбу российских звезд и стала жертвой травли
Украинских уклонистов предложили лишать избирательного права на 10 лет
Французскому подростку грозит срок за глупый трюк с соломинкой в Сингапуре
Британию обвинили в краже 25 млн лет жизни и труда у Барбадоса
Лисовец оценил стиль современной молодежи
Петр Ян и 1win VIP: чемпион UFC и VIP-стратег
Стало известно, чем занимается Меликов
Опрос выявил долю украинцев, выступающих за уход ВСУ из Донбасса
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Дмитриев назвал имя самого адекватного лидера в ЕС
Появились фото ЖК, где Долина может снимать жилье
Киев, конкурс Пугачевой, песня для Орбакайте: как живет Юлия Самойлова
В Сербии признали правоту Дмитриева в прогнозе цен на нефть
В Москве с 1 по 3 мая ожидаются затяжные дожди
Трамп рекомендовал Мерцу заняться делами «увечной Германии»
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

