Дмитриев раскрыл причину «тяжелого лета» для Евросоюза

29 апреля 2026 в 16:42

Дмитриев предсказал Евросоюзу тяжелое лето из-за недооценки рисков в экономике

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Евросоюз в ближайшие месяцы может столкнуться с серьезными экономическими трудностями из-за недооценки рисков, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на марафоне «Знание. Первые». По его оценке, наиболее сложный период для ЕС наступит уже в июле–августе, сообщает РИА Новости.

Мы считаем, что вот сейчас будет такой очень отрезвляющий момент. Мое предсказание, что к июлю, в августе в Евросоюзе будет просто очень тяжело. Они не до конца понимают те вызовы, которые они увидят в июле и в августе, — заявил Дмитриев.

Он также отметил, что Россия сохраняет готовность к взаимодействию с европейскими странами, но только при условиях, которые сочтет выгодными для себя. При этом акцент внешнеэкономического сотрудничества смещен в сторону азиатских государств, подчеркнул глава РФПИ.

Ранее Дмитриев сообщил, что война на Ближнем Востоке с экономической точки зрения ослабляет Запад. Как подчеркнул спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, такое развитие событий усиливает позиции России.

