Дмитриев раскрыл, как война на Ближнем Востоке влияет на Запад Дмитриев: война на Ближнем Востоке с экономической точки зрения ослабляет Запад

Война на Ближнем Востоке с экономической точки зрения ослабляет Запад, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как подчеркнул спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, такое развитие событий усиливает позиции России, передает ТАСС.

Конфликт очень сильно повлияет в основном на западные страны. Это тот конфликт, который с экономической точки зрения только усиливает позиции России, а с позиции Запада только ослабляет с экономической точки зрения, — отметил он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что продолжение блокады Ормузского пролива не поможет США одержать победу в конфликте с Ираном. Кроме того, он указал на то, что авантюра республиканца не нравится электорату. В такой ситуации устраивать очередную войну — это подписывать себе и своей партии смертный приговор на предстоящих выборах, заключил он.

Также сообщалось, что стоимость военной операции США против Ирана превысила $65 млрд (6,37 трлн рублей). Ресурс Iran War Cost Tracker, обновляющий данные в реальном времени, зафиксировал эту отметку на 59-й день боевых действий. В методику расчета заложены затраты на содержание персонала, переброшенных в регион кораблей и сопутствующие расходы.