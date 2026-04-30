День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 17:22

Генсек ООН предупредил о катастрофических последствиях блокады в Ормузе

Гутерриш: затягивание кризиса в Ормузском проливе грозит 45 млн человек голодом

Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Промедление с восстановлением свободы судоходства в Ормузском проливе чревато гуманитарным кризисом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами. По его оценкам, 45 млн человек столкнутся с катастрофическим голодом, а 32 млн окажутся на грани нищеты. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале организации.

Гутерриш отметил, что даже при немедленном восстановлении судоходства логистические цепочки будут налаживаться месяцами. При пессимистичном сценарии, когда перебои продолжатся до середины года, запасы удобрений стремительно истощатся, а урожаи упадут.

Теперь рассмотрим второй сценарий, где перебои затягиваются до середины года. 32 млн человек погружаются в нищету, запасы удобрений истощаются, урожаи низкие. 45 млн человек столкнутся с крайним голодом, — отметил он.

Ранее Гутерриш в рамках 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что число ядерных боеголовок в мире выросло впервые за десятилетия. Он призвал лидеров государств, которые выступают за ядерные испытания, задуматься о мировой безопасности.

Мир
Ближний Восток
Ормузский пролив
Антониу Гутерриш
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.