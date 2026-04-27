27 апреля 2026 в 17:48

Генсек ООН раскрыл тревожную тенденцию по ядерному оружию

Гутерреш: в мире растет число ядерных боеголовок

Антониу Гутерреш Антониу Гутерреш Фото: Evan Schneider/XinHua/Global Look Press
Число ядерных боеголовок в мире выросло в первые за десятилетия, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в рамках 11-й Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Он призвал лидеров государств, которые выступают за ядерные испытания, задуматься о мировой безопасности.

Впервые за десятилетия число ядерных боеголовок растет. Ядерные испытания снова на повестке дня. Некоторые правительства открыто обдумывают приобретение этих ужасных вооружений. Разве мы забыли, что ядерную войну нельзя выиграть и ее нельзя вести?сказал Гутерреш.

Ранее глава американского Министерства энергетики Крис Райт заявил, что США в настоящее время производят рекордные объемы ядерного вооружения. Параллельно Вашингтон ведет больше программ по усовершенствованию боезарядов, чем в любой период со времен холодной войны.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что если ядерное оружие окажется у многих стран, это спровоцирует кризис всей цивилизации.

