В ГД ответили, почему нельзя допустить наличия ядерного оружия у всех стран Депутат Чепа: наличие ядерного оружия у всех стран создаст кризис цивилизации

Распространение ядерного оружия среди всех стран приведет к кризису цивилизации, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, такая угроза чревата истреблением всего человечества.

Наличие ядерного оружия у всех стран приведет к кризису цивилизации. Потому что контролировать его наличие среди нескольких государств — это одно, а среди большего количества — это гораздо сложнее. Локальный конфликт может привести к разрушению всего живого на Земле. Это вопрос очень философский, очень сложный. Угрозы или противостояние одних против других может привести к такому столкновению, — высказался Чепа.

Ранее служба внешней разведки России заявила, что Германия может тайно накопить оружейный плутоний за месяц для создания ядерного взрывного устройства. По информации ведомства, Берлин, Рим и Прага обладают значительными возможностями для разработки отдельных компонентов оружия.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее высказала сомнения в искренности заявлений Евросоюза о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия. По ее мнению, европейские страны, провозглашая верность ДНЯО, не против иметь собственное вооружение.