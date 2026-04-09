09 апреля 2026 в 17:23

В ГД ответили, почему нельзя допустить наличия ядерного оружия у всех стран

Депутат Чепа: наличие ядерного оружия у всех стран создаст кризис цивилизации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Распространение ядерного оружия среди всех стран приведет к кризису цивилизации, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, такая угроза чревата истреблением всего человечества.

Наличие ядерного оружия у всех стран приведет к кризису цивилизации. Потому что контролировать его наличие среди нескольких государств — это одно, а среди большего количества — это гораздо сложнее. Локальный конфликт может привести к разрушению всего живого на Земле. Это вопрос очень философский, очень сложный. Угрозы или противостояние одних против других может привести к такому столкновению, — высказался Чепа.

Ранее служба внешней разведки России заявила, что Германия может тайно накопить оружейный плутоний за месяц для создания ядерного взрывного устройства. По информации ведомства, Берлин, Рим и Прага обладают значительными возможностями для разработки отдельных компонентов оружия.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее высказала сомнения в искренности заявлений Евросоюза о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия. По ее мнению, европейские страны, провозглашая верность ДНЯО, не против иметь собственное вооружение.

Власть
ядерное оружие
кризисы
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

