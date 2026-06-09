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09 июня 2026 в 17:22

МИД России выдвинул США требование по ядерному оружию

МИД: Россия настаивает на выведении американского ядерного оружия из Европы

Министерство иностранных дел РФ Министерство иностранных дел РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Россия настаивает на том, чтобы США вывели свое ядерное оружие из Европы, сообщил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Он напомнил о возможности поражения важных объектов инфраструктуры, передает ТАСС.

Принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, <...> мы настаиваем на том, чтобы оно (ядерное оружие. — NEWS.ru) было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована, — отметил дипломат.

Ранее посол заявил, что российское тактическое ядерное оружие не угрожает США, попытки поставить вопрос о нем во главу угла переговоров по контролю над ядерными вооружениями бесперспективны. Он подчеркнул, что ТЯО не подрывает сложившееся с постсоветских времен уравнение безопасности, которое продолжает оставаться основой стратегической стабильности.

Также заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия и Белоруссия готовы использовать весь имеющийся арсенал средств для обеспечения безопасности Союзного государства, включая ядерное оружие. Москва и Минск продолжают развивать взаимодействие в военной сфере и в области безопасности, отметил он.

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