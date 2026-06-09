В МИД РФ успокоили США в вопросе применения тактического ядерного оружия

Российское тактическое ядерное оружие не угрожает США, попытки поставить вопрос о нем во главу угла переговоров по контролю над ядерными вооружениями бесперспективны, заявил глава российской делегации на обзорной конференции ДНЯО, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что ТЯО не подрывает сложившееся с постсоветских времен уравнение безопасности, которое продолжает оставаться основой стратегической стабильности, передает ТАСС.

Что касается нашего тактического ядерного оружия, то оно не угрожает США, не подрывает то уравнение безопасности, которое складывалось еще в ранние постсоветские времена и продолжает быть основой стратегической стабильности по настоящее время, — подчеркнул Белоусов.

Белоусов указал, что российские оппоненты фокусируются на арсеналах Москвы, тогда как РФ говорит об американских тактических вооружениях. По его словам, речь идет о различных потенциальных возможностях ядерного оружия. Он также назвал бесперспективными попытки выдвигать вопрос о ТЯО на первый план в диалоге по стратегической стабильности или в переговорах о контроле над ядерными вооружениями.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия и Белоруссия готовы использовать весь имеющийся арсенал средств для обеспечения безопасности Союзного государства, включая ядерное оружие. Москва и Минск продолжают развивать взаимодействие в военной сфере и в области безопасности, отметил он.