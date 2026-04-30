В Сербии признали правоту Дмитриева в прогнозе цен на нефть Вучич: Дмитриев оказался прав в вопросе цен на нефть

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев был абсолютно прав в своих прогнозах относительно стоимости энергоносителей. По словам сербского лидера, глава РФПИ верно предсказал рост цен на нефть до отметки в $150 (11 тыс. рублей) за баррель. Вучич подчеркнул, что и сам призывал европейских коллег обратить внимание на проблему еще два месяца назад, но его не услышали, трансляция его речи опубликована на YouTube.

Если цена дойдет до $150 за баррель, тогда — гибель. Европа платит наивысшую цену, многие должны были раньше думать об этом, когда я предупреждал еще два месяца назад, но никто не хотел слушать, — подчеркнул Вучич.

Президент отметил, что на данный момент Сербии удается удерживать цены на топливо на одном из самых низких уровней в Европе. Несмотря на усилия кабмина по сдерживанию инфляции, Вучич выразил серьезную обеспокоенность будущим европейской экономики в условиях затянувшегося энергокризиса.

Ранее Дмитриев сообщил, что Евросоюз в ближайшие месяцы может столкнуться с серьезными экономическими трудностями из-за недооценки рисков. По его оценке, наиболее сложный период для ЕС наступит уже в июле — августе.