Лисовец оценил стиль современной молодежи

Современная молодежь не делает «акцент на тряпках», сообщил NEWS.ru эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. По его словам, представители этого поколения предпочитают натуральный, естественный стиль в одежде. Он уточнил, что сейчас никто больше не пытается наряжаться, как это любили делать раньше.

Он добавил, что если кто-то разбавит образ нарядной сумкой или наденет изысканный плащ, обувь, то окружающим такой образ зачастую покажется вычурным.

Ранее россияне в ходе опроса назвали самыми стильными исполнителями певицу Zivert (Юлия Зиверт) и рэпера Егора Крида. Они набрали 51% и 49% соответственно. В пятерку лидеров также вошли Анна Асти (48%), Клава Кока (44%), Люся Чеботина (41%) и Ольга Бузова (38%). Среди мужчин в топе Тимати (46%), Niletto (43%), Jony (41%) и Дима Билан (38%). Кроме того, россияне выбрали самых стильных зарубежных исполнителей. Ими стали Рианна (58%) и рэпер Трэвис Скотт (55%).