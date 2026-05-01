Лисовец рассказал о самочувствии после сообщений об онкологии Стилист Лисовец на фоне слухов об онкологии заявил, что чувствует себя хорошо

Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец рассказал NEWS.ru, что чувствует себя хорошо и продолжает здравствовать. Таким образом он прокомментировал слухи об онкологическом заболевании. Лисовец подчеркнул, что до сих пор не подтвердил наличие у него диагноза. По его словам, у него действительно есть проблема, которую он решает, но все не так страшно, как писали СМИ.

Я [онкологию] не подтверждал. Я лишь сказал, что есть проблема, и я ее решаю. Все не так страшно, как писали. В моей жизни ничего особо не поменялось. У меня все в порядке, я продолжаю здравствовать. Никаких ухудшений нет. С этим можно жить, — сказал Лисовец.

Он отметил, что после шумихи ему пришлось проработать эту ситуацию с психологом, а также успокаивать своих родственников, и в частности маму, которые сильно переживали. Однако Лисовец отметил, что он благодарен этой ситуации, так как узнал, что его действительно очень любят и о нем беспокоятся.

Ранее Лисовец рассказал о трендовых стрижках. По его словам, небрежная укладка и каскад будут выглядеть более стильно, чем ровный срез. Он отметил, что волосам важно придать «природный» вид, а не пытаться их «пригладить». Также актуальны каре и удлиненное каре, добавил он. Стилист посоветовал выбирать более светлые оттенки для коротких причесок. Также он подчеркнул, что темные корни смотрятся более естественно.