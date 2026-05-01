01 мая 2026 в 09:00

Владислав Лисовец раскрыл тайны своей жизни

Влад Лисовец рассказал, что делает ремонт в салоне и много ходит пешком

Владислав Лисовец Владислав Лисовец Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец рассказал NEWS.ru, что сейчас делает ремонт в своем салоне. По его словам, каждые пять лет он по традиции обновляет пространство вокруг себя. Также он отметил, что в свободное время много ходит пешком, чтобы лучше знать любимый город. Кроме того, он продолжает консультировать клиентов.

Я в очередной раз обновляю внешний вид своего салона, сейчас идет ремонт. Мое правило — каждые пять лет обновлять квартиру и пространство вокруг меня. Я много хожу пешком, потому что мне нужно знать свой город, видеть людей. Продолжаю консультировать клиентов по стилю и по волосам. Общение максимальное, — поделился Лисовец.

Он добавил, что на майские праздники собирается посетить биеннале современного искусства в Венеции, в которой Россия будет принимать участие. Кроме того, Лисовец ждет теплой погоды, чтобы прокатиться на своем мопеде и велосипеде. Также стилист отметил, что продолжает посещать выставки, ведь на них он находит вдохновение.

В общем, я продолжаю жить вдохновляющей, очень подвижной жизнью, потому что годы берут свое, и дабы не поддаваться этому, надо все время быть в движении, — подытожил Лисовец.

Ранее он рассказал о трендовых стрижках. По его словам, небрежная укладка и каскад будут выглядеть более стильно, чем ровный срез. Лисовец отметил, что волосам важно придать «природный» вид, а не пытаться их «пригладить». Также, уточнил он, актуальны каре и удлиненное каре. Стилист посоветовал выбирать более светлые оттенки для коротких причесок. Также он подчеркнул, что темные корни смотрятся более естественно.

Общество
Россия
Влад Лисовец
стилисты
Ирина Ковган
И. Ковган
