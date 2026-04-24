В российском порту обнаружили 17 тонн зараженного риса из Вьетнама

В морском порту Санкт-Петербурга обнаружили 17 тонн опасного риса из Вьетнама, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Экспертиза показала наличие карантинного сорняка — ипомеи ямчатой, которая заражает сельхозугодья.

Однолетний сорняк способен давать до 15 тысяч семян с одного растения. Ее семена долго сохраняют всхожесть в почве. Ипомея ямчатая оплетает соседние растения и использует их как опору. Она растет быстрее, поэтому подавляет их, замедляя рост.

Лабораторная экспертиза <...> подтвердила зараженность продукции общим весом 17 тонн опасным карантинным сорняком — ипомеей ямчатой (Ipomoea lacunosa L.). В соответствии с действующим законодательством выпуск партии риса на территорию Российской Федерации запрещен, — сказано в сообщении.

