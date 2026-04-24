В российском порту обнаружили 17 тонн зараженного риса из Вьетнама

Россельхознадзор нашел опасный сорняк в 17 тоннах риса из Вьетнама

В морском порту Санкт-Петербурга обнаружили 17 тонн опасного риса из Вьетнама, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Экспертиза показала наличие карантинного сорняка — ипомеи ямчатой, которая заражает сельхозугодья.

Однолетний сорняк способен давать до 15 тысяч семян с одного растения. Ее семена долго сохраняют всхожесть в почве. Ипомея ямчатая оплетает соседние растения и использует их как опору. Она растет быстрее, поэтому подавляет их, замедляя рост.

Лабораторная экспертиза <...> подтвердила зараженность продукции общим весом 17 тонн опасным карантинным сорняком — ипомеей ямчатой (Ipomoea lacunosa L.). В соответствии с действующим законодательством выпуск партии риса на территорию Российской Федерации запрещен, — сказано в сообщении.

Ранее юрист Евгения Балдина напомнила, что за неправильную обработку дачного или садового участка от вредителей можно получить штраф до 20 тыс. рублей. Она предостерегла от использования пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства. Кроме того, нарушение санитарных требований, включая дозировку и сроки обработки, может быть расценено как порча земли и может повлечь штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

