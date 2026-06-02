02 июня 2026 в 12:20

Грею молоко и режу яйца: французский яичный соус за 15 минут — курица, рыба и овощи становятся в разы вкуснее. Или мажем на чесночный хлеб

Фото: D-NEWS.ru
Этот нежный яичный соус пришел из французской кухни. По сути, это домашняя вариация знаменитого соуса морне и классических белых французских соусов на основе молока и сливочного масла. Он идеально подходит к отварной курице, рыбе, брокколи, цветной капусте, спарже, рису, макаронам или просто на натертый чесноком поджаренный тост.

Получается обалденная вкуснятина: густой, бархатистый и очень нежный соус с приятным сливочным вкусом. Всего несколько простых ингредиентов способны превратить даже самую обычную куриную грудку или паровую рыбу в полноценное ресторанное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: сливочное масло — 30 г, мука — 1 ч. ложка, молоко — 250 мл, яйца вкрутую — 2 шт., соль и черный молотый перец — по вкусу.

В небольшой сковороде или сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муку и прогревайте ее 30–60 секунд на среднем огне до легкого кремового оттенка. Постепенно влейте почти горячее молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Варите соус около минуты после закипания, пока он слегка не загустеет.

Яйца мелко порубите ножом или натрите на терке, добавьте в соус, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте и сразу подавайте горячим.

Проверено редакцией
Картошку в буфетах 70-х подавали так: классный вариант с краковской колбасой и луком
соус
блюдо
молоко
яйца
сливочное масло
брокколи
рис
Ольга Шмырева
