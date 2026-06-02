02 июня 2026 в 12:11

Друзья требуют повторить эту закуску на каждых посиделках — пататас бравас с секретным соусом

Долго считал, что жареная картошка не может быть изысканной. Но этот испанский рецепт с двумя соусами перевернул мои представления.

Ингредиенты

Картофель — 800 г, оливковое масло EVOO — 200 мл, копченая паприка — 1 ст. л., молотый чили — 1 ч. л., кукурузный крахмал — 1 ст. л., овощной бульон — 150 мл, белый винный уксус — 1 ст. л., морская соль — по вкусу, постный майонез — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, лимонный сок — 1 ч. л., свежая петрушка — для подачи.

Как готовлю

Сначала режу картофель крупными кубиками по 2 см и тщательно обсушиваю бумажными полотенцами — это важно для хруста. Разогреваю оливковое масло почти до кипения в глубокой сковороде и загружаю картошку, жарю 20–25 минут, помешивая каждые 3–4 минуты.

Теперь соус бравас: прогреваю 2 ложки масла, снимаю с огня, добавляю паприку, чили и крахмал, взбиваю, вливаю бульон и уксус, варю до крема. Тем временем делаю быстрый айоли: смешиваю блендером майонез, чеснок, лимонный сок и оливковое масло до гладкости. Готовую картошку выкладываю на полотенца, солю, затем — на блюдо, поливаю соусом бравас и посыпаю петрушкой, айоли подаю отдельно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура получилась идеальной — румяная корочка снаружи и нежное пюре внутри. А соус бравас с копченой паприкой — это бомба. Советую подавать на большой тарелке, пока картошка горячая, и ни в коем случае не убирать в холодильник — вкус пропадет.

