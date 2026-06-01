Беру копченые ребрышки и зелень: хорватский суп варю в одной кастрюле — идеально весной и летом

Этот суп сначала кажется слишком простым, но после первой тарелки его хочется готовить снова и снова. Копченые ребрышки дают насыщенный аромат, молодая зелень делает вкус свежим и ярким, а готовится все в одной кастрюле без лишней возни.

Особенно люблю варить его весной, когда появляется свежий шпинат, щавель и молодая крапива. Суп получается густым, домашним и очень уютным — чем-то напоминает деревенские блюда, которые томились на плите полдня.

Ингредиенты: молодая зелень — 1 кг (шпинат, крапива, щавель), копченые свиные ребрышки — 800 г, картофель — 4 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сладкая паприка — 1–2 ч. л., соль и черный перец — по вкусу.

В большую кастрюлю кладут ребрышки, заливают водой и ставят вариться. Пока бульон набирает вкус, нарезают картофель кубиками, а лук и чеснок мелко рубят. Через 30–40 минут в кастрюлю отправляют картофель и лук, добавляют паприку и варят до мягкости овощей.

Зелень хорошо промывают, крупно нарезают и выкладывают прямо в суп. Если используется молодая крапива, ее предварительно обдают кипятком. Затем добавляют чеснок, соль и перец и дают супу покипеть еще несколько минут. Подавать особенно вкусно со сметаной и свежим хлебом.

Вместо окрошки подаю летний суп на айране: без возни, без варки — идеально в жару
Нежность и сливочность: быстрый суп с грибами, который хотят снова и снова — ароматный и без варки бульона
Ребра по-аргентински асадо готовим на каждую гулянку и пикник — ну просто умопомрачительно вкусно
Ребрышки, которые тают во рту: китайское рагу с пекинской капустой в кисло-сладком соусе. Домашние всегда просят добавки
Нежная рыбка: солим скумбрию сами — простой рецепт на 1 штуку и 1 ложку соли
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
