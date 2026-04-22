Ребрышки, которые тают во рту: китайское рагу с пекинской капустой в кисло-сладком соусе. Домашние всегда просят добавки

Когда хочется чего-то насыщенного, ароматного и с азиатским характером, это рагу спасает без лишних усилий. Мясо получается мягким, почти распадается на волокна, а капуста пропитывается густым кисло-сладким соусом и становится невероятно сочной.

Ингредиенты

Свиные ребрышки — 750 г, имбирь — около 5 см, зеленый лук — 1 шт., пекинская капуста — 7-8 листов, растительное масло — 1 ст. л., соевый соус — 4 ст. л., рисовый уксус — 2,5 ст. л., сахар — 4 ст. л., рисовое вино — 1,5 ст. л.

Приготовление

Мясо разделяю на кусочки, убираю лишний жир. Имбирь нарезаю тонкой соломкой, зеленый лук — крупными отрезками, капусту — квадратами. В хорошо разогретом масле быстро прогреваю имбирь и лук, чтобы раскрыть аромат, затем добавляю ребрышки и обжариваю на сильном огне до легкой румяной корочки.

Вливаю соевый соус, рисовое вино и уксус, добавляю сахар — сразу появляется тот самый насыщенный кисло-сладкий запах. Перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на слабом огне 40–45 минут, иногда переворачивая кусочки, чтобы они равномерно пропитались.

За 10 минут до готовности добавляю пекинскую капусту — она становится мягкой, но сохраняет легкую хрусткость и впитывает соус.

Ольга Шмырева
