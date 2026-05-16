Готовим греческое рагу бриам: вкусное сочетание овощей с сыром фета

Греческий бриам — овощи запекаются в ароматном масле с чесноком и травами, становятся мягкими внутри, слегка румяными сверху и пропитываются соком помидоров. Получается что-то среднее между рагу, запеканкой и теплым овощным салатом — очень ярко, сочно и по-домашнему вкусно.

Главное в бриаме — не мельчить овощи. Крупные кусочки лучше держат форму и после запекания выглядят аппетитно, а не превращаются в кашу. Я еще люблю добавлять немного феты сверху перед подачей — получается настоящий вкус Греции.

Ингредиенты: баклажан — 1 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, помидоры — 2 шт., цукини — 1 шт., картофель — 2 шт., болгарский перец — 1 шт., растительное масло — 60 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, розмарин — по вкусу, тимьян — по вкусу, зелень — по желанию, сыр фета — 70 г.

Приготовление: баклажан, картофель, цукини и болгарский перец нарезаю крупными кусочками. Лук режу полукольцами и все перекладываю в форму для запекания.

Отдельно смешиваю масло, чеснок, соль, перец и травы. Поливаю этой смесью овощи и хорошо перемешиваю руками, чтобы специи распределились равномерно.

Отправляю форму в духовку примерно на 25 минут при 200 градусах.

Помидоры очищаю от кожицы, нарезаю кубиками и добавляю к овощам. Снова ставлю форму в духовку еще на 20–30 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными.

Перед подачей посыпаю бриам свежей зеленью и крошкой феты.

