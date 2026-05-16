День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 08:30

Готовим греческое рагу бриам: вкусное сочетание овощей с сыром фета

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Греческий бриам — овощи запекаются в ароматном масле с чесноком и травами, становятся мягкими внутри, слегка румяными сверху и пропитываются соком помидоров. Получается что-то среднее между рагу, запеканкой и теплым овощным салатом — очень ярко, сочно и по-домашнему вкусно.

Главное в бриаме — не мельчить овощи. Крупные кусочки лучше держат форму и после запекания выглядят аппетитно, а не превращаются в кашу. Я еще люблю добавлять немного феты сверху перед подачей — получается настоящий вкус Греции.

Ингредиенты: баклажан — 1 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, помидоры — 2 шт., цукини — 1 шт., картофель — 2 шт., болгарский перец — 1 шт., растительное масло — 60 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, розмарин — по вкусу, тимьян — по вкусу, зелень — по желанию, сыр фета — 70 г.

Приготовление: баклажан, картофель, цукини и болгарский перец нарезаю крупными кусочками. Лук режу полукольцами и все перекладываю в форму для запекания.

Отдельно смешиваю масло, чеснок, соль, перец и травы. Поливаю этой смесью овощи и хорошо перемешиваю руками, чтобы специи распределились равномерно.

Отправляю форму в духовку примерно на 25 минут при 200 градусах.

Помидоры очищаю от кожицы, нарезаю кубиками и добавляю к овощам. Снова ставлю форму в духовку еще на 20–30 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными.

Перед подачей посыпаю бриам свежей зеленью и крошкой феты.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо утомительной варки: заливаю кускус кипятком и тушу с овощами. Получается ярче, чем ризотто!
Общество
Вместо утомительной варки: заливаю кускус кипятком и тушу с овощами. Получается ярче, чем ризотто!
Отвариваю картофель, режу колбасу и разбиваю яйца — вместо крошки-картошки подаю сытные корзинки
Общество
Отвариваю картофель, режу колбасу и разбиваю яйца — вместо крошки-картошки подаю сытные корзинки
Сложили в кастрюлю, поставили на медленный огонь и забыли на 1,5 часа: рагу с курицей и овощами
Общество
Сложили в кастрюлю, поставили на медленный огонь и забыли на 1,5 часа: рагу с курицей и овощами
Вместо надоевших яичниц: тамагояки — японский омлет, который в Японии едят почти каждый день
Общество
Вместо надоевших яичниц: тамагояки — японский омлет, который в Японии едят почти каждый день
Квас дома за 15 минут активного времени: 3 рецепта без заморочек
Семья и жизнь
Квас дома за 15 минут активного времени: 3 рецепта без заморочек
овощи
картошка
рагу
простой рецепт
простые рецепты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейшие аэропорты на юге России перестали принимать самолеты
Жители Латвии экономят на еде, чтобы оставаться в тепле
В России впервые за 12 лет повысили один вид пошлин
В ЕП раскрыли, как скандалы с коррупцией отразятся на отношении ЕС к Киеву
Раскрыта сумма, потраченная США на 13 биолабораторий на Украине
Эксперты раскрыли, как уйти на больничный после увольнения
Группировка «Запад» освободила Боровую и Кутьковку
Герасимов рассказал о боях за три населенных пункта
Москва безалкогольная: составлен список самых трезвых и пьющих регионов РФ
Синоптик рассказала, как долго в Москве продержится аномальная жара
Подземные лабиринты ВСУ и пропажа тел бойцов: новости СВО к утру 16 мая
Герасимов доложил о новом фронте наступления на Харьковскую область
Герасимов раскрыл темпы освобождения Красного Лимана
Немецкий политик раскрыл, когда Германия останется без нефти
Зоопсихолог назвала тревожную причину гиперактивности кошек
Стало известно, кто может единовременно забрать пенсионные накопления
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 мая: инфографика
Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Калужскую область
Трамп рассказал о секретной миссии американских военных в Африке
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 140 БПЛА
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.