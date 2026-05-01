Сложили в кастрюлю, поставили на медленный огонь и забыли на 1,5 часа: рагу с курицей и овощами

Рагу с курицей и овощами — это идеальный рецепт для ленивых или очень занятых хозяек, которым некогда стоять у плиты. Все ингредиенты слоями укладываются в кастрюлю и томятся на медленном огне без вашего участия.

Курица и овощи пропитываются соками друг друга, получается невероятно сочное, ароматное и насыщенное блюдо.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе бедра, 1 луковица, 1 морковь, 3-4 картофелины, 1 болгарский перец, 2 помидора, 200 г белокочанной капусты, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: в кастрюлю с толстым дном налейте масло. На дно выложите курицу, посолите, поперчите. Сверху уложите слой нарезанного лука, затем тертой моркови, приправы, нарезанных помидоров. Далее — нарезанную картошку, посолите. Затем болгарский перец соломкой, давленый чеснок. Последним слоем — тонко нашинкованную капусту.

Накройте крышкой, поставьте на самый медленный огонь и томите 1,5 часа. Не перемешивайте! Подавайте горячим, аккуратно перемешав.

