Котлетами уже никого не удивить, из фарша готовлю гнезда — начинка из плавленого сыра и маринованных огурцов

Куриные гнезда с начинкой из плавленого сыра, помидора и маринованного огурца — это оригинальное блюдо, которое удивит гостей и разнообразит будничное меню.

Нежные куриные котлетки-гнезда, запеченные до золотистой корочки, наполняются пикантной и сочной начинкой, которая плавится внутри. Готовится просто, а выглядит эффектно.

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, паприка. Для начинки: 2 плавленых сырка, 1 помидор, 1 маринованный огурец, зелень.

Рецепт: фарш смешайте с яйцом, сухарями, солью, перцем и паприкой. Противень застелите пергаментом. Влажными руками сформируйте из фарша гнезда (лепешки с углублением в центре). Выложите на противень и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10 минут. Для начинки плавленый сыр натрите на мелкой терке, помидор и огурец нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите, все смешайте. Достаньте гнезда, наполните их начинкой. Верните в духовку еще на 10–12 минут до румяной корочки.

