07 апреля 2026 в 18:31

Делаю из сухой куриной грудки сочный рулет-жюльен — это проще, чем кажется: завернули — и в духовку

Рулет-жюльен из куриной грудки — это гениальный способ превратить сухое филе в сочное, ароматное блюдо. Готовится просто! Попробовав один раз, вы убедитесь в этом лично.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 100 г твердого сыра, 100 мл сливок (20%), 1 луковица, соль, перец, паприка, чеснок, панировочные сухари.

Рецепт: грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета, влейте сливки, упарьте до густоты, посолите и поперчите. Куриное филе нарежьте кусочками и измельчите в блендере с солью, перцем, паприкой и чесноком до однородной пастообразной массы. На пищевую пленку или пергамент выложите куриную массу, разровняйте в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Посыпьте половиной тертого сыра, сверху распределите грибную начинку и оставшийся сыр.

С помощью пленки плотно сверните рулет. Переложите рулет на противень, посыпьте панировочными сухарями. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Дарья Иванова
Д. Иванова
