Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 09:31

Сухой грудкой на диете не давлюсь, пеку куриные оладьи: такие вкусные, что подсадила на них всю семью

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Диетические куриные оладьи — это идеальный способ наслаждаться куриной грудкой, не давясь сухим мясом. Благодаря добавлению овощей и кефира оладьи получаются мягкими и сочными, а специи придают им насыщенный вкус.

Сочные, нежные, они готовятся из простых продуктов и сохраняют все полезные свойства куриного филе, являясь источником легкоусвояемого белка, необходимого для мышц и стройности. Оладьи получаются такие ароматные, что подсадила на них всю семью.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 2 яйца, 2 ст. л. овсяных отрубей или муки, 3–4 ст. л. кефира, соль, перец, паприка, зелень.

Рецепт: куриное филе, лук и морковь измельчите в блендере или мясорубке до однородного фарша. Добавьте яйца, кефир, отруби, соль, перец, паприку и рубленую зелень. Тщательно вымесите массу, дайте постоять 10 минут. Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с капустой: заменит ужин и скрасит чаепития.

Проверено редакцией
оладьи
курица
диеты
рецепты
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские кураторы сами расправились с исполнителем теракта в Ставрополе
Володин провел встречу с вернувшимся в Россию графом
Озвучены последствия нового удара БПЛА по Оману
Правоохранителя в Ставрополе попытались подорвать
Курская область отбила налет роя украинских дронов
Курская область пережила 19 артобстрелов ВСУ за сутки
Семья Усольцевых оказалась на грани юридической смерти
«Вжух, вжух, вжух»: Трампа поразил удар Ирана по авианосцу США с 17 сторон
В США раскрыли, как Вашингтон может оставить Киев без важных боеприпасов
Зеленский потребовал ядерное оружие для Украины
Иран подбил американский F-16
Хакер взломал базу данных тюрем с данными почти 7 тыс. сотрудников
Россиянка умерла в одном из отелей Грузии при странных обстоятельствах
В Иране напомнили США о неизбежном итоге операции в Ормузском проливе
В Непале задержали экс-премьера и бывшего главу МВД
У сестры Меладзе нашли гражданство недружественного государства
Названа сумма достойной пенсии для россиян
Россиян предложили наказывать за сталкинг
«Отняли драгоценное время»: Лерчек в слезах накинулась на следователей
Картаполов раскрыл военную стратегию Европы
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.