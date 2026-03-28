Сухой грудкой на диете не давлюсь, пеку куриные оладьи: такие вкусные, что подсадила на них всю семью

Диетические куриные оладьи — это идеальный способ наслаждаться куриной грудкой, не давясь сухим мясом. Благодаря добавлению овощей и кефира оладьи получаются мягкими и сочными, а специи придают им насыщенный вкус.

Сочные, нежные, они готовятся из простых продуктов и сохраняют все полезные свойства куриного филе, являясь источником легкоусвояемого белка, необходимого для мышц и стройности. Оладьи получаются такие ароматные, что подсадила на них всю семью.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 2 яйца, 2 ст. л. овсяных отрубей или муки, 3–4 ст. л. кефира, соль, перец, паприка, зелень.

Рецепт: куриное филе, лук и морковь измельчите в блендере или мясорубке до однородного фарша. Добавьте яйца, кефир, отруби, соль, перец, паприку и рубленую зелень. Тщательно вымесите массу, дайте постоять 10 минут. Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

