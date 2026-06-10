Не знаю, куда деть урожай кабачков — делаю нежные оладьи с чесноком и укропом: подаю с прохладной сметаной и таю от удовольствия

Не знаю, куда деть урожай кабачков — делаю нежные оладьи с чесноком и укропом: подаю с прохладной сметаной и таю от удовольствия

Не знаю, куда деть урожай кабачков, — тру их на терке, добавляю чеснок и свежий укроп, и через 15 минут на столе гора нежных румяных оладий. Подаю с прохладной сметаной. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие снаружи, сочные внутри, с ярким чесночным ароматом и летней зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 600 г), 2 яйца, 4 ст. ложки муки, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки, сметана для подачи. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок (не сильно). Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. Смешайте кабачки, яйца, муку, чеснок, укроп, соль и перец. Тесто должно быть густым, как сметана. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки по 2-3 минуты с каждой. Подавайте горячими с густой холодной сметаной. Дачники, берите на заметку — кабачки не пропадут!

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти кабачковые оладьи с чесноком и укропом. Даже те, кто равнодушен к кабачкам, просили добавки. Кстати, вместо укропа можно взять кинзу — получится кавказский акцент. Находка, а не рецепт!

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