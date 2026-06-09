Соседка научила жарить кабачковые пышки: добавляю в тесто творог и зелень — едим с йогуртовой заправкой и не толстеем

Соседка научила жарить кабачковые пышки: добавляю в тесто творог и зелень — едим с йогуртовой заправкой и не толстеем

Соседка научила жарить кабачковые пышки: тру кабачки, добавляю творог и пучок зелени, а к ним — йогуртовую заправку. Выходят нежные, румяные оладушки, от которых не поправляются. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, чуть хрустящие по краям, с творожной нежностью и свежей ноткой укропа — едим и не толстеем.

Для приготовления вам понадобится: 500 г кабачков, 200 г творога (нежирного), 2 яйца, 3 ст. ложки муки, пучок укропа или петрушки, соль и перец, масло для жарки. Для заправки: 150 г натурального йогурта, зубчик чеснока, соль. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите. Смешайте с творогом, яйцами, мукой, рубленой зеленью, солью и перцем. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Для заправки смешайте йогурт с давленым чесноком и солью. Подавайте пышки горячими, полив заправкой. Даже те, кто на диете, просят добавки — проверено!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти кабачковые пышки с творогом. Даже те, кто не любит творог, уплетали под йогуртовым соусом. Кстати, вместо укропа можно взять мяту — свежий летний акцент. Находка, а не рецепт!