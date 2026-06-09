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09 июня 2026 в 18:00

Горячие рулетики из кабачков: просто скручиваете и на 20 минут в духовку — ужин готов

Фото: D-NEWS.ru
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Горячие рулетики из кабачков — это невероятно сочное, ароматное и быстрое блюдо, которое станет вашим спасением для ужина. Они запекаются 20 минут, получаются сытными.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 кабачка, 150 г ветчины (нарезка), 150 г сыра (нарезка), 2 яйца, соль, перец.

Как приготовить

Кабачки нарежьте вдоль тонкими слайсами, посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Яйца взбейте с солью и перцем. Каждый слайс обмакните в яйцо, сверху положите ломтик ветчины и ломтик сыра. Плотно сверните рулетик. Выложите рулетики в форму для запекания, смазанную маслом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить рулетики по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, перед выпеканием смажьте рулетики небольшим количеством майонеза, смешанного с чесноком и зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить фритату из кабачков — проще оладий в 100 раз.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
кабачки
рулетики
Дарья Иванова
Д. Иванова
Горячие рулетики из кабачков: просто скручиваете и на 20 минут в духовку — ужин готов Горячие рулетики из кабачков — это невероятно сочное, ароматное и быстрое блюдо, которое станет вашим спасением для ужина. Они запекаются 20 минут, получаются сытными.
2 кабачка
150 г ветчины (нарезка)
150 г сыра (нарезка)
2 яйца
соль, перец
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Кабачки нарежьте вдоль тонкими слайсами, посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем.
Яйца взбейте с солью и перцем. Каждый слайс обмакните в яйцо, сверху положите ломтик ветчины и ломтик сыра. Плотно сверните рулетик.
Выложите рулетики в форму для запекания, смазанную маслом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20 минут до золотистой корочки.
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