Горячие рулетики из кабачков: просто скручиваете и на 20 минут в духовку — ужин готов

Горячие рулетики из кабачков: просто скручиваете и на 20 минут в духовку — ужин готов

Горячие рулетики из кабачков — это невероятно сочное, ароматное и быстрое блюдо, которое станет вашим спасением для ужина. Они запекаются 20 минут, получаются сытными.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 кабачка, 150 г ветчины (нарезка), 150 г сыра (нарезка), 2 яйца, соль, перец.

Как приготовить

Кабачки нарежьте вдоль тонкими слайсами, посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Яйца взбейте с солью и перцем. Каждый слайс обмакните в яйцо, сверху положите ломтик ветчины и ломтик сыра. Плотно сверните рулетик. Выложите рулетики в форму для запекания, смазанную маслом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить рулетики по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, перед выпеканием смажьте рулетики небольшим количеством майонеза, смешанного с чесноком и зеленью.

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